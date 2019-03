Più oggetti mitici e leggendari per Anthem | la nuova patch aumenta i loot

Un utente spende 500 dollari su Apex Legends per ottenere il set di oggetti cosmetici Più raro del gioco : Apex Legends ha debuttato sul mercato da un lasso di tempo tutto sommato contenuto eppure ha già attirato l'attenzione di moltissimi giocatori e addetti ai lavori diventando il vero fenomeno del momento. Ebbene questa volta il gioco fa parlare di sé per un fatto piuttosto peculiare. Come forse saprete, il titolo permette di sbloccare una varietà di oggetti puramente estetici utilizzando materiali, valuta di gioco oppure anche denaro reale ...

Tecnologia - scambio oggetti tra uomo e robot sempre Più naturale : Roma, 14 feb., askanews, - Uno studio svolto in collaborazione tra ricercatori italiani e australiani ha permesso di scoprire i principi guida che regolano la scelta del tipo di presa durante lo ...

Ricerca - robot sempre Più ‘umani’ : da Pisa i segreti per gli scambi di oggetti : I robot umanoidi alla C-3PO, il droide protocollare di Star Wars che conosce 6 milioni di linguaggi diversi, sono più vicini alla realtà. Un team internazionale di Ricercatori ha infatti decrittato e i segreti della presa umana, traducendoli in ‘istruzioni’ da fornire ai robot per scambi di oggetti sempre più ‘naturali’. Il passo avanti si deve a uno studio pubblicato su ‘Science robotics’, che nasce dalla ...

Diabete in aumento in tutta Italia - ne soffre il 6% degli italiani ma molti non lo sanno : ecco chi sono i soggetti Più a rischio : I numeri del Diabete sono in aumento in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione: in particolare, negli ultimi 10 anni i malati, nella popolazione generale, sono passati dal 4% al 6%. E si tratta solo dei casi noti, rilevati dall’Istat e dallo studio ‘Arno‘. Le stime del ‘sommerso’, ovvero delle persone malate che non sanno di esserlo, si attestano al 2%, circa 1 milione e 300 mila Italiani. I numeri sono ...

Dall'osservatorio Pan-STARRS il Più grande catalogo di oggetti celesti mai realizzato

I filtri da sigarette inquinano Più di tutti gli altri oggetti di plastica ( e non prevengono il cancro) : Quando si pensa all'inquinamento da plastica, raramente si associa quello che effettivamente è l'oggetto più inquinante di tutti: i filtri di sigarette. Questi, per la loro composizione e per il diffusissimo malcostume di gettarli per terra, sono diventati un problema da risolvere urgentemente. L'Unione Europea, di recente, ha deciso di intervenire: tra le nuove regole sulle plastiche monouso è presente una norma che vuole ...