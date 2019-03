sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019) Lewispartirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione inancora una volta dietro leMattinata dalle mille emozioni in terrana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull di Gasly fuori già nelle Q1,totale. Anche Ricciardo tagliato nelle Q2 è parso decisamente privo di feeling con la sua Renault. L Q3 hanno infine definito laparte della griglia di partenza che vedremo domani ne Gp d’, con il solito duello tra, serratissimo anche in questo avvio della nuova stagione. Ebbene,ancora una volta si è dimostrato superiore a tutti, andando a strappare una super ...

Sport_Fair : Fulmine Hamilton, prima fila tutta Mercedes in Australia: che delusione la Ferrari [TEMPI] -