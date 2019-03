F1 orario e tv GP Australia 2019 | diretta | differite e repliche La guida completa

F1 - GP Australia 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Melbourne è pronta ad ospitare il primo round della sfida tra Mercedes e Ferrari, tra Hamilton e Vettel: domani, alle ore 6.10 italiane, sarà la volta del GP d’Australia di Formula Uno. Verranno assegnati i primi punti della stagione e finalmente sapremo chi inizierà al meglio la nuova stagione ed il Mondiale 2019. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport F1, che vi offriranno anche svariate repliche nel corso ...

F1 - GP Australia 2019 : data - programma - orario - tv e streaming. Si parte il 15 marzo a Melbourne! : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

Superbike - GP Australia 2019 : gara-2. orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma delle differite : La prima tappa del Mondiale Superbike 2019 si è aperta con la schiacciante vittoria dello spagnolo Alvaro Bautista in gara-1 e domani il programma prevede altre due manche imperdibili. Il Gran Premio d’Australia proseguirà infatti nella notte italiana tra sabato e domenica con la neonata Superpole Race e con la tradizionale gara-2, previste rispettivamente alle ore 2.00 e 5.00. Si prospettano due gare molto spettacolari e ricche di ...

LIVE Djokovic-Nadal - Australian Open 2019 in DIRETTA : orario d’inizio della finale e come vederla in tv e streaming : Oggi alle ore 09.30 italiane andrà in scena a Melbourne la finale degli Australian Open 2019 di tennis ed assisteremo ad una grande classica tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, i primi due del ranking ATP erano i grandi favoriti della vigilia sul cemento Australiano. Si preannuncia una sfida davvero stellare. Entrambi sono decisi a conquistare il titolo a tutti i costi avendo messo in evidenza un grande gioco nelle semifinali, annichilendo ...

Musetti-Nava orario e tv - Finale Australian Open juniores 2019 : data - programma e streaming : Il palcoscenico è di quelli che fanno tremare le gambe, tuttavia l’occasione è davvero importante e la Rod Laver Arena è pronta a schiudere le porte ai due finalisti del torneo juniores degli Australian Open: domani il tricolore italiano sventolerà sul Centrale di Melbourne perché a giocarsi il titolo ci sarà il nostro Lorenzo Musetti che, accreditato della testa di serie numero uno del tabellone, ha rispettato il pronostico ed ha ...

