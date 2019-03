Calcio, anticipo Sassuolo-Sampdoria 3-5

Pioggia di gol al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, dove lapassa con un 5-3 al. I blucerchiati salgono a 42 punti, mentre i neroverdi stazionano a metà classifica a quota 32 Defrel inaugura la sagra del gol al 15' imbeccato da Quagliarella che al 36' firma la sua 21.ma rete in campionato. Al 38' Boga accorcia per ilma un minuto dopo Linetty riallunga per la Samp.In avvio di ripresa Praet segna su cross di Murru (46'). Duncan illude i neroverdi al 63' ma Gabbiadini chiude i conti al 72'.Babacar segna nel recupero(Di sabato 16 marzo 2019)

