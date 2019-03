Ben venga il reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno ai #pezzaculati!

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Il lavoro. I soldi, solo soldi (tac tac). Mahmood. Una vita in crescita. Sempre di più. E finalmente la pensione, ancor più soldi (tac tac) e soprattutto tempo per poter viaggiare e fare tutto quello che non si poteva fare quando si lavorava e ci si arricchiva.Ma dove? Ma chi? Ma quando? Una volta, sì, forse una volta, forse una volta i ricchi (sempre loro), ma adesso, cosa possiamo aspettarci dal futuro se non impoverirci sempre di più, magari pur avendo un lavoro?E allora benil #didiai #pezzaculati per arginare la povertà o anche solo un momento di difficoltà che di solito inizia con: sono disoccupato, non ho un lavoro… Sì, perché lavorare è obbligatorio, a meno che tu non sia abbastanza ricco, sei COSTRETTO a lavorare e c’è poco da dire che il lavoro nobiliti l’uomo, il lavoro è OBBLIGATORIO e il ricatto del ...

