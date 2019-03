Via della Seta | vertice a Palazzo Chigi Conte incontra Di Maio e Salvini

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) È in corso auntra il premier Giuseppee i vicepremier Luigi Die Matteo. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far sì - spiega Geraci, assciurando che il 5G nell'accordo non c'è mai stato - che quest'intesa nonnga nulla che possa danneggiare gli interessi del Paese o che metta a rischio la sicurezza nazionale". Quanto ai porti, "nel MOU non c'è nessun riferimento a specifici asset, società o altro, i cinesi non possono comprare nei nostri porti. Ci possono essere invece degli investimenti cinesi per l'ampliamento...

