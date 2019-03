tuttoandroid

(Di venerdì 15 marzo 2019) Diversi possessori deiS10 hanno affollato i vari ambienti di discussione lamentando dei tocchi accidentali mentre lo smartphone è inL'articolo IldidiS10 fa, e inlo smartphone fa ciò che vuole proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca, e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole - GiovanniRullo4 : @MotorolaITA per far 'funzionare' il sensore di prossimità, devo pigiare il dito sullo schermo di fianco alla foto… - 0zen_ : @Angie_Lo7 Dipende anche dai telefoni, la funzione si attiva con il sensore di prossimità sulla capsula -