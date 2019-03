Control ci permetterà di utilizzare una sola arma da fuoco ma Remedy ci spiega perché è

eurogamer

(Di venerdì 15 marzo 2019), il nuovo progetto diEntertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break), continua a far parlare di sé grazie al coverage di Game Informer e continua a svelare nuove caratteristiche estremamente interessanti di una produzione che potrebbe rivelarsi una summa di tutte le opere della software house capitanata dall'iconico Sam Lake.Dopo aver scoperto le abilità soprannaturali della protagonista, gli sviluppatori ci presentano in un nuovo video l'unicadache potremo: la Service Weapon.Non fatevi ingannare dal fatto che il gioco proporrà solo questa, la Service Weapon potrà infatti cambiare costantemente forma e funzioni rivelandosi quindi uno strumento pieno di possibili utilizzi. Il nuovo filmato che ha per protagonisti il lead designer, Paul Ehreth e la narrative director, Brooke Maggs, ci permette di scoprire anche nuovi indizi sulle ...