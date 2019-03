Circa 300 grammi di funghi a settimana possono aiutare a mantenere un cervello giovane

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) In precedenti studi era stato osservato che soggetti anziani, con un deficit cognitivo, avevano una carenza di un amminoacido solforato naturale, l’ergotioneina. Questa sostanza, dotata di proprietà antiossidante, poteva avere anche un’attività anti-invecchiamento e anti-demenza. Per chiarire questo aspetto, all'Università di Singapore è stato condotto un vasto studio su 600 persone ultra 60enni. Questi volontari hanno inserito nella loro dieta almeno 300di. Seguiti per sei anni, si è potuto dimostrare che isono riusciti anel tempo ilin una condizione brillante.Declino cognitivo eL'ergotioneina è un amminoacido solforato naturale, derivato dell'istidina. Isolato per la prima volta nel 1909 dal fungo della segala cornuta (ergot) - così detta perché forma sulla pianta infettata delle escrescenze a forma di corna – mentre ...

