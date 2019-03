Matteo Renzi a Londra - tra ritardi - autoironie e frecciate : "Corbyn? Vale meno di un decimo di Blair" : L'intervento per presentare il suo libro "Un'altra strada" doveva durare un'ora, ma Matteo Renzi ha fatto 40 minuti di ritardo e ha quindi dovuto contenere il suo discorso alla Christopher Ingold Building ospite dell'Italian Society dell'Ucl. A raccontarlo è Londra Italia. Il Giornale di Londra .A Londra , parlando di #UnAltraStrada coi giovani italiani. Tutti sconvolti dal caos #Brexit: nessuno sa come finirà. Hanno vinto un ...

Brexit - Renzi : “Le bugie dei populisti hanno le gambe corte. Il tempo è galantuomo a Londra come a Roma” : “Ieri netta sconfitta di Theresa May al Parlamento inglese. La Brexit è sempre più complicata, il giocattolo si è rotto in mille pezzi e nessuno riesce più a metterli insieme. Che cosa accadrà oggi? Chi lo sa? Un nuovo referendum, l’allungamento della data… vedremo. Quello che è certo è che tu puoi promettere di tutto per vincere un referendum o una campagna elettorale come fanno i populisti ma le bugie dei populisti hanno le gambe ...