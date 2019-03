huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ora che si avvicina la fine deld Débat National - venerdì 15 marzo è il the end ufficiale - lanciato due mesi fa dacon l'obiettivo (centratissimo: ha superato il 31% dei consensi secondo gli ultimi sondaggi di OpinionWay) di uscire dall'angolo in cui l'avevano costretto i(siamo all'atto n.18 sabato prossimo che si annuncia duro forse anche per il mezzo insuccesso dell'atto n.17 con appena 30mila manifestanti in corteo nelle principali città francesi).Ora che 1,4 milioni di francesi hanno consegnato on line, sul sito della Cndp, Commission Nationale du débat publique, autorità indipendente creata ai tempi del governo Balladur per sentire il polso dell'opinione pubblica soprattutto sulledi scelte urbanistiche e ledi opere (ma la Tav è rimasta fuori, segno che non era poi così problematica per i ...

pippocorsentino : Macron fa fatica a chiudere il Gran Débat e a cambiare la Francia (con i gilet gialli ancora in circolazione) - HuffPostItalia : Macron fa fatica a chiudere il Gran Débat e a cambiare la Francia (con i gilet gialli ancora in circolazione) - Tamastroianni : RT @TvTalk_Rai: «Bello l’antibagno dell’Eliseo dove Fazio ha intervistato Macron. Mia suocera direbbe, sai che fatica a tenerlo pulito!» @M… -