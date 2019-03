L' ex capo della polizia catalana | ' Eravamo pronti ad arrestare Puigdemont'

Ucciso a New York il boss Frank Calì - capo della famiglia Gambino - : Francesco 'Frank' Cali' è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island. E' morto in ospedale a causa delle ferite. Calì, noto come "FrankieBoy", ...

Mafia - ucciso a New York ‘Frank’ Calì : è il capo della famiglia Gambino. “Primo omicidio di rilievo da oltre 30 anni” : L’italoamericano Francesco ‘Frank’ Calì, 53 anni, ritenuto il capo della famiglia Gambino, è stato vittima ieri sera di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island (New York City) ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale. Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di ...

Frank Calì - ucciso a New York il capo della famiglia Gambino : L'italoamericano Francesco 'Frank' Calì, 53 anni, è stato vittima di un agguato davanti alla sua residenza di Staten Island a New York ed è morto in ospedale a causa delle ferite riportate da colpi di arma da fuoco: lo riferiscono i media Usa, che citano la polizia locale.Secondo i media si tratta del primo assassinio di rilievo negli ambienti della criminalità organizzata di New York da oltre 30 anni. L'agguato ...

Gala dell'Operetta al Teatro di Treia con i capolavori della lirica : ...come abbiamo avuto modo di constatare nel corso della nostra intensa tournée che ha fatto registrare il sold-out nella maggior parte dei teatri in cui abbiamo portato in scena i nostri spettacoli " ...

Trump perde un altro pezzo : si dimette il capo della comunicazione Bill Shine : Un altro colpo di scena alla Casa Bianca. Se ne va un altro membro dello staff di Donald Trump . Bill Shine, responsabile della comunicazione ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni. L'annuncio è ...

Ha una svastica tatuata sulla gamba - si dimette capo di Gabinetto della provincia di Trento : A seguito di un'interrogazione al consiglio provinciale autonomo di Trento, si è dimessa Marika Poletti, neo responsabile dell'Ufficio di Gabinetto dell'assessore agli Enti locali e rapporti con il consiglio provinciale Mattia Gottardi. Il motivo? La donna 34enne ha una svastica tatuata su una gamba, messa ben in evidenza in uno scatto pubblicato sui social network. Ex presidente di Fratelli d'Italia, Marika Poletti si era giustificata ...

Ha una svastica tatuata - si dimette capo di Gabinetto della provincia di Trento : Dopo un'interrogazione al consiglio provinciale autonomo di Trento, si è dimessa Marika Poletti, neo responsabile dell'Ufficio di Gabinetto dell'assessore agli Enti locali e rapporti con il consiglio ...

Vicenza - quando ero a capo della Mobile giustiziarono uno dei miei ragazzi. E ora l’assassino è libero : Si chiama Ennio Rigato. È padovano. Ha alle spalle più di 60 rapine. Domenica scorsa ha lasciato il carcere dopo aver scontato 23 anni di reclusione per omicidio, tentato omicidio e rapina pluriaggravata. La rapina avvenne nel 93, a Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza. Dopo un violento conflitto a fuoco, sul selciato restarono il corpo senza vita di Loris Giazzon e quello di Maurizio Cesarotto, ferito alla schiena e da allora tetraplegico e ...

Il capo di gabinetto della provincia di Trento si tatua una svastica - ma va tutto bene : E dire che mi ero un po’ preoccupato allo scoprire che da qualche parte nel nord est, mi pare a Trento, il nuovo capo di gabinetto di non so quale istituzione, mi pare un assessorato provinciale, sfoggiasse su una determinata parte del corpo, mi pare il polpaccio, un tatuaggio dalla forma familiare,

Mafia : dal colpo alla cosca di Agrigento - in manette capo ultrà della Juve : Gestiva il traffico di droga nel capoluogo siciliano. In tutto 34 arresti: contestato anche il reato di sequestro di persona

Mafia - 32 arresti della Dia tra Sicilia ed Emilia. In manette anche capo ultrà della Juventus : Associazione mafiosa, spaccio di droga, sequestro di persona e detenzione di armi le accuse. Tra loro anche Andrea Puntorno, tornato ad Agrigento in regime di sorveglianza speciale

Anche capo ultrà della Juve tra arrestati per traffico di droga : Roma, 4 mar., askanews, - Tra gli arrestati nell'operazione che ad Agrigento ha portato la Dia ad arrestare oltre 30 pericolosi malviventi compreso il capo della famiglia mafiosa del capoluogo ...

C'è anche un capo ultras della Juve tra i 34 arrestati in Sicilia : Roma, 4 mar., askanews, - Tra gli arrestati nell'operazione che stamane ad Agrigento ha portato la Dia ad arrestare oltre 30 pericolosi malviventi compreso il capo della famiglia mafiosa del capoluogo ...

Mafia - operazione della Dia in Sicilia : 32 persone sono state arrestate | In manette anche un capo ultrà della Juventus : Il blitz dell'antiMafia è stato effettuato nelle province di Agrigento, Palermo, Catania, Ragusa, ma anche a Vibo Valentia e Parma. L'associazione era dedita al traffico e allo spaccio di droga