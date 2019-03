calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019)– Ha preso da poco il via il ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League, in campo il Napoli sul campo del Salisburgo, gli azzurri chiamati a confermarsi dopo il 3-0 dell’andata. Madel mach tegola per Carlo Ancelotti,muscolare per l’attaccante, il calciatore nemmeno in panchina, il Napoli ha deciso di non rischiarlo. Valutazioni ed accertamenti nelle prossime ore, al suo posto gioca Mertens dal primo minuto.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloper l’attaccantedelCalcioWeb.

107DELPIERISTA : #SalisburgoNapoli infortunio per insigne durante il riscaldamento .. al suo posto Mertens - fantagazzetta : +++ #Napoli, #Insigne si fa male: LA SITUAZIONE +++ - CalcioWeb : Infortunio #Insigne, risentimento per l'attaccante prima del match -