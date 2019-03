Il M5s rinuncia allo spoils system su Telt | Virano resterà dg

M5s - nessuna rinuncia alla legalità. Il quesito su Salvini puzzava troppo di trappola : Il recentissimo deludente risultato elettorale in Abruzzo ha dato una scossa forte a tutto il potentato politico italiano, specialmente a quelli che, essendo stati sloggiati bruscamente un anno fa dagli arrembanti movimentisti “grillini”, si sono ritrovati improvvisamente a spasso senza sapere che fare. Per non parlare poi dell’ultra-veterano politico, Silvio Berlusconi, che vorrebbe approfittare del passo falso dei suoi principali rivali per ...