Il cancro del rene

Epidemiologia del cancro del rene : Nel 2018, in Italia, i nuovi casi di tumori del rene e delle vie urinarie sono stati circa 13.400 e tale neoplasia è stata la nona come frequenza. Dei 13.400 casi, circa 8.900 sono stati registrati nei maschi e 4.500 nelle femmine. In termini di localizzazione, nella grande maggioranza dei casi, 85% del totale, la neoplasia si è sviluppata nel parenchima del rene, mentre si stima che circa 2000 tumori si sono presentati nelle vie urinarie. Nei ...

Fattori di rischio del cancro del rene : Il fattore che più favorisce lo sviluppo dei tumori del rene e delle vie urinarie è il fumo di tabacco, come confermato anche dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro (IARC). Nei fumatori il rischio di sviluppare un tumore del parenchima renale è del 50% maggiore, rispetto a quello dei non fumatori. Per le neoplasie della pelvi renale la differenza è ancora più ampia. Smettere di fumare riduce il rischio, ma solo dopo un periodo di ...

Diagnosi del cancro del rene : In passato la Diagnosi di cancro del rene si basava sulla presenza della cosiddetta “triade clinica” costituita da ematuria, dolore alla schiena in sede lombare e presenza di una massa palpabile a questo livello. Oggi, invece, l’impiego sempre più frequente di esami per immagini, come l’ecografia, ha fatto sì che le Diagnosi casuali di tumori del rene, nel corso di controlli per altre malattie, siano il 60% del totale. Al momento della Diagnosi, ...

Prognosi del cancro del rene : In generale, la Prognosi per il tumore del rene in Italia è fra le migliori di tutti i paesi europei. Una stima riferita all’anno 2018 ha indicato che in Italia c’erano più di 126.000 persone che avevano avuto un tumore del rene o delle vie urinarie. Per lo più si trattava di casi in cui la diagnosi era stata formulata più di 5 anni prima. La Prognosi dei soggetti affetti da carcinoma del rene è influenzata dalle caratteristiche anatomiche, ...

Terapia della forma localizzata del cancro del rene : Chirurgia La rimozione chirurgica del tumore è il trattamento di primo livello per le forme localizzate all’organo, salvo specifiche problematiche che ne impediscono l’esecuzione. Non hanno fornito risultati altrettanto buoni soluzioni alternative come, ad esempio, la sorveglianza attiva. Gli approcci chirurgici sono, in generale, di due tipi: la nefrectomia radicale, cioè l’asportazione completa dell’organo dove è presente la neoplasia, e la ...

Terapia delle forme metastatica - localmente avanzata e avanzata del cancro del rene : Per malattia localmente avanzata si intende un tumore esteso alle ghiandole surrenali o ad altri organi contigui o alla vena cava o che ha provocato numerose metastasi ai linfonodi. Quella avanzata è caratterizzata da diffusione a distanza del tumore. Terapia chirurgica delle metastasi La rimozione completa delle metastasi contribuisce a migliorare la prognosi dei soggetti con carcinoma renale metastatico, ma non ci sono dati che forniscono ...

Soffre di dolori addominali : “Colpa della dieta”. Ma Amanda scopre di avere un cancro alle ovaie : La storia di Amanda Kabbabe, oggi 26 anni, di Hoboken, nel New Jersey, che per 9 anni ha sofferto di crampi addominali che per i medici dipendevano dalla dieta e dallo stress ma che ha scoperto essere un cancro alle ovaie. Dopo un'operazione e la chemio, è in fase di remissione: "Vi racconto la mia esperienza affinché nessun altro soffra come me".Continua a leggere

Johnson & Johnson dovrà pagare 29 milioni di dollari di danni a una donna che ha avuto il cancro dopo aver usato prodotti della società : Johnson & Johnson –la multinazionale statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale – dovrà risarcire con 29 milioni di dollari una donna che ha avuto il cancro per via dell’asbesto (amianto) contenuto nei prodotti dell’azienda

All’IFOM di Milano “Il Codice del cancro” - un’installazione Sound & Vision per spiegare la connessione tra Data Science - big data e ricerca : “Uno, nessuno e centomila. Non è il famoso romanzo di Pirandello ma la più temuta tra le malattie: il CANCRO. Patologia criptica, con tante sfaccettature e un Codice segreto che solo in parte siamo in grado di decifrare.” Recita così la voce-guida dell’installazione immersiva “IL Codice DEL Cancro”, un viaggio tra immagini e musica che conduce il visitatore in un viaggio esplorativo per scoprire come la data Science applicata all’analisi ...

I numeri del cancro in Calabria nel 2018 : “Ecco come i tumori colpiscono nella regione” : Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro costantemente aggiornati permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari. Quanti nuovi tumori sono stati diagnosticati in Calabria nel 2018? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e le guarigioni nella regione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati regionali del volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, ...

