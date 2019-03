Fisica - invertito il corso del tempo con un pc quantistico. Gli esperti : “Non è viaggio nel passato - ma incubo per gli hacker” : Nel mondo delle particelle l’impossibile diventa probabile. Come attraversare la materia senza quasi accorgersene, o trovarsi in due posti simultaneamente. O persino viaggiare indietro nel tempo. È su quest’ultimo aspetto che si è concentrato, in particolare, un gruppo di scienziati del Moscow Institute of Physics, coordinato da Gordey Lesowik. Studiando come migliorare le prestazioni dei computer del futuro, i cosiddetti pc quantistici, che ...