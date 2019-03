FACEBOOK | INSTAGRAM E WHATSAPP DOWN Dopo Google | sito e app social non funzionano

FACEBOOK in down - problemi anche su Instagram e Whatsapp : anche Instagram e Whatsapp, oltre a Messenger, il servizio di chat istantanea di Facebook, stanno registrando problemi in diverse parti del mondo. Facebook esclude che il problema sia dovuto ad un ...

FACEBOOK - WhatsApp e Instagram non funzionano : ecco cosa sta succedendo in tutto il mondo : In diverse zone del mondo Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano. Il social network risulta irraggiungibile o non è possibile pubblicare post e commenti. Così come il suo "fratellino" Instagram (acquistato da Mark Zuckerberg qualche anno fa). Parecchi disservizi si registrano anche sul più diffuso sistema di messaggistica.Secondo il sito Downdetector, i problemi sono iniziati intorno alle 17 (ora italiana), quando in molti hanno segnalato ...

