Nuova via della seta | la propaganda cinese arriva sui social

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Le dichiarazioni del premier Conte sull'adesione dell'Italia allavia, il maxi-programma di investimenti ideato da Pechino per collegarsi con decine di paesi,nel bel mezzo di una guerra commerciale.Da quando Donald Trump ha imposto il primo turno di dazi sulle importazioni cinesi le parti si sono avviate verso un'irreversibile scontro. Oggi il conflitto si sta espandendo in tutto il globo e si combatte nel campo informativo, dove la rete è diventato il campo di una feroce. Gli interessi in ballo sono enormi e la Cina sta usando tutto il suo potenziale tecnologico e mediatico per convincere i paesi europei, Italia in primis, a entrare nellaviaGli analisti del DFR Lab hanno scoperto l'esistenza di una serie di campagne via web sulla questioneguerra commerciale condotte da agenzie di stampa finanziate dal partito ...

