Juventus col turbo a Piazza Affari

Juventus - è record anche di ascolti : match visto da 2.939.504 spettatori : La Juventus ha conquistato una grande impresa in Champions League, vittoria con il risultato di 3-0 in Champions League e pass per i quarti di finale conquistati. E’ sta una serata dei record anche dal punto di vista degli ascolti, il match infatti è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e ...

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (10.5%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Sorteggio Champions - le possibili avversarie della Juventus ai quarti e le stellette di difficoltà. Da evitare il Manchester City : Con ancora negli occhi la splendida serata dell’Allianz Stadium e il 3-0 rifilato all’Atletico Madrid, per la Juventus è già tempo di pensare ai quarti di finale della Champions League 2018/19. Quali saranno, quindi, le possibili avversarie dei bianconeri che saranno presenti nell’urna di Nyon in occasione dei sorteggi di venerdì? Il livello si alza ulteriormente, ma potrebbe esserci qualche incastro tutt’altro che da ...

Remuntada Juve - l’Atletico cade sotto i colpi di Cr7. Il tweet della Juventus : La Juve completa una storica Remuntada e supera il turno, demolendo l’Atletico Madrid allo Stadium. 3 reti di Cristiano Ronaldo, una partita praticamente perfetta quella preparata da mister Allegri. Prestazione super di un ispiratissimo Bernardeschi. Il tweet della Juve Questo il tweet della società bianconera, diventato immediatamente virale tra tifosi. E' FINITA! AMICI, E' FINITA!La […] More

Juventus-Atletico Madrid - raddoppio Cristiano Ronaldo : miracolo di Oblak ma la goal-line technology convalida la rete [VIDEO] : Raddoppia la Juventus con la doppietta personale di Cristiano Ronaldo: CR7 svetta ancora di testa su assist di Cancelo, Oblak ci arriva ma la goal-line technology convalida la rete La Juventus rimonta il 2-0 dell’andata subito al Wanda Metropolitano di Madrid grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Dopo la rete segnata nel primo tempo, il fuoriclasse portoghese raddoppia della ripresa, ancora una volta di testa, questa volta su ...

Coreografia Juventus-Atletico : lo spettacolo dello Stadium [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

Calciomercato Juventus - Paratici sfida il Barça : nuovo colpo da 50 milioni : Calciomercato Juventus – Lo seguono Juventus e Napoli, le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni anche del Barcellona, ma per strapparlo al Lille servirà un esborso economico milionario: lui è Nicolas Pépé, 23 anni, esterno autentica rivelazione della Ligue 1 con i suoi 17 gol e 10 assist. Leggi anche: Juventus Atletico Madrid streaming, ecco dove e come vedere […] More

Il dipendente della Conad la combina grossa : sulla colomba della Juventus spunta la scritta ‘Rubentus’ - chiesto il licenziamento : Un dipendente della Conad di Oristano prende di mira la Juventus: il lavoratore sardo appone il cartellino del prezzo della colomba con su scritto ‘Rubentus’ Che la Juventus anche in Italia non sia amata proprio da tutti, si sa. I tifosi di Inter, Milan, Napoli, ma non solo, tendono a volte a gufare contro la squadra bianconera ed a disprezzarne la storia. Tra i non-supporter del club torinese c’è anche un dipendete della ...

Machin-Juventus - colpo Paratici : arriva il nuovo Yaya Tourè -VIDEO- : MACHIN JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Juventus avrebbe individuato un nuovo colpo ad effetto targato Fabio Paratici. Di fatto, il club bianconero sarebbe pronto a mettere le mani su Josè Machin, centrocampista classe 1996, attualmente in forza al Parma. Classe, prestanza fisica, carisma e margini di miglioramento notevoli. Machin ha catturato tutte le […] More

Calcio - Colligiana al pareggio con la terza in classifica Fortis Juventus : Primo tempo povero di spunti di cronaca. Le squadre si affrontano a viso aperto ma le difese hanno sempre la meglio e l'unica occasione capita sui piedi di Aperuta su assist di Stampa al decimo ...