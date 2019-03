Tav | Chiamparino scrive a Salvini | Referendum il 26 maggio

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019)Il governatore del Piemonte Sergioha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare la lettera, poi condivisa anche sui social network, che ha inviato al ministro dell'interno Matteoper chiedere di procedere a una consultazione popolare sulla Tav, indicando come giorno per il voto il 26, ossia la data in cui si voterà anche per le regionali piemontesi e per le elezioni europee.ha ricevuto l'ok dal Consiglio regionale a procedere con la consultazione popolare lo scorso 26 febbraio, con un ordine del giorno votato dallaranza. Nella lettera il governatore"Nell'analizzare con preoccupazione la situazione di incertezza che si è venuta a generare intorno alla regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione e del rispetto degli accordi internazionali che vedono ...

