MotoGp Yamaha | Viñales | «In Qatar non riuscivo a sorpassare»

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGp e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Chi è Franco Morbidelli Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° posto. Nella stagione ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : Valentino Rossi non finisce mai! Rimonta eroica - il Dottore si trasforma in gara con una Yamaha in difficoltà : La leggenda dell’immortale si è arricchita di un nuovo capitolo, il mastodontico libro sul più grande di tutti i tempi si è impreziosito delle pagine scritte oggi con la penna dell’highlander infinito sul circuito di Losail. Valentino Rossi non finisce davvero mai, stupisce ogni volta che monta in sella, si trasforma in gara dove trova il suo habitat ideale, quello adatto all’animale indomito che nel corpo a corpo riesce a ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Lewis Hamilton! Sorrisi - chiacchiere e strette di mano ai box Yamaha [FOTO] : Valentino Rossi e Lewis Hamilton: i due campioni finalmente insieme in Qatar, le foto dell’incontro ai box Yamaha Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton, in Qatar per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp, ha incontrato Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica di F1 è apparso ai box Yamaha per scambiare quattro chiacchiere col nove volte campione del ...

MotoGp – Vinales in fiducia in vista della prima gara : “mi sento a mio agio su questa Yamaha - vado forte” : Maverick Vinales in fiducia dopo la pole conquistata al termine delle qualifiche del gp del Qatar: lo spagnolo si gode l’ottimo feeling con la Yamaha È un Maverick Vinales davvero in fiducia quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la poleposition guadagnata al termine delle qualifiche del Gp del Qatar. Lo spagnolo ha spiegato di avere un ottimo feeling con la Yamaha, di stare lavorando bene con il nuovo team e di aver ...

MotoGp - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

MotoGp – Le due facce della Yamaha! Vinales in pole - Valentino Rossi nelle retrovie : la griglia di partenza Gp del Qatar : Dopo le prime qualifiche di stagione, decisa la griglia di partenza del Gp del Qatar: in prima fila Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Marc Marquez Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà ...

MotoGp – Hamilton stuzzica i fan : “in pista con Valentino Rossi? Che onore! Scambio Yamaha-Mercedes? Dico che…” : Lewis Hamilton spettatore speciale delle qualifiche in Qatar: il pilota Mercedes apre alla possibilità di correre insieme a Valentino Rossi, ma glissa sul possibile Scambio ‘Yamaha-Mercedes’ Occhi puntati sul circuito di Losail nella giornata di oggi per le prime qualifiche di MotoGp dell’anno. Una presenza davvero d’eccezione insieme ai piloti delle due ruote, fra i vari box si aggira, cuorioso, Lewis Hamilton, ...

MotoGp – Lewis Hamilton ai box Yamaha - il pilota di F1 incontra Morbidelli ed attende Valentino Rossi [VIDEO] : Lewis Hamilton ospite del box Yamaha Petronas, il pilota di Formula Uno spunta nel paddock del circuito di MotoGp in Qatar In occasione del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Lewis Hamilton ha fatto una capatina sul circuito di Losail. Mentre in pista si stanno disputando le qualifiche della Moto2, il pilota di Formula Uno ha fatto visita ai box Yamaha Petronas, dove ha incontrato ed interloquito con Fabio Quartararo e ...

MotoGp – Meregalli - l’errore nelle Fp2 nel box di Valentino Rossi e la prova di Vinales : l’analisi del team director Yamaha : L’analisi di Maio Meregalli al termine delle Fp3 del Gp del Qatar: le parole del team director Yamaha su Valentino Rossi e Maverick Vinales E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar: i piloti sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. In particolar modo, Valentino Rossi ha cercato di staccare il pass per la Q2, dopo la difficile giornata di ieri, senza ...

MotoGp – Fp2 Qatar - che volo per Morbidelli! Il pilota italiano cade in curva 1 : la Yamaha prende fuoco [VIDEO] : Franco Moribdelli assaggia l’asfalto del circuito di Losail: caduta per il pilota della Yamaha durante le Fp2 in Qatar, la sua Yamaha prende fuoco Le Fp2 in Qatar non si aprono nel modo migliore per Franco Morbidelli. Il pilota del team Yamaha Petronas, ha assaggiato l’asfalto del circuito di Losail, durante la seconda sessione di prove libere del gran premio del Qatar. Morbidelli è caduto in curva 1 a grande velocità, senza ...

MotoGp - Risultati FP1 GP Qatar 2019 : Valentino Rossi è primo! Squillo Yamaha - 4° Andrea Dovizioso : Un Valentino Rossi superbo quello del primo turno delle prove libere 1 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha messo in riga tutti, ottenendo il miglior tempo di questa sessione in 1’55″058, dimostrando che la Yamaha è assai performante e con una coppia di medie il passo è decisamente buono. Lo aveva detto in conferenza stampa il campione di Tavullia che la M1 era migliorata e ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Mi sento come al primo giorno di scuola» : LOSAIL - ' I 40 anni sono un momento importante nella vita. Mi sento bene, è come il primo giorno di scuola, è sempre interessante vedere tutti i ragazzi del paddock, il look delle nuove moto. Sembra ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Qatar 2019 : “La Yamaha ha lavorato sodo ma dobbiamo ancora migliorare - non vedo l’ora di iniziare” : Primo weekend della stagione 2019 e prima consueta conferenza stampa del giovedì per i piloti più attesi al via del Mondiale MotoGP. Uno dei corridori indiziati per il successo in Qatar è sicuramente Maverick Viñales, vincitore a Losail nel 2017 e reduce da un ottimo pre-campionato in cui è stato tra i migliori con buona costanza grazie ai miglioramenti della Yamaha nella nuova versione per il 2019. L’iberico è parso molto consapevole dei ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Qatar 2019 : “La Yamaha è migliorata ma dovremo verificare il nostro livello in gara” : Prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), alla vigilia del weekend d’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato Qatariano le attese sono tante al pari delle curiosità. Valentino Rossi, 40enne doc in sella alla Yamaha, spera di trovare delle sensazioni diverse rispetto alle prestazioni dell’ultimo biennio. L’anno scorso il “Dottore” ha concluso con un poco confortante “0” alla ...