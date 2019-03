L' Europa chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max | scatta lo stop anche in Italia

Borsa Londra chiude in testa Europa : MILANO, 12 MAR - Nel giorno del voto sulla Brexit, la Borsa di Londra ha chiuso in testa alle altre piazze europee, terminando le contrattazioni con un rialzo dello 0,29%. Tranne Francoforte, che ha ...

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

L'Europa chiude i cieli ai 737. Boeing : aggiornamento software | : Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda e Austria chiudono gli spazi aerei. La società assicura l'aggiornamento "entro aprile" ed esprime condoglianze ai familiari delle vittime dell'...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - anche l'Italia chiude i cieli : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Boeing 737 Max - anche l'Italia chiude i cieli : stop ai voli in mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Aereo caduto in Etiopia - Gb chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max | Anche l'Europa è pronta : Londra segue quanto già fatto dalle autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Anche l'Europa sarebbe prossima a bloccare gli apparecchi

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max 8». L’Europa «pronta a fare lo stesso» Mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max». L'Europa «pronta a seguire lo stop britannico» Gli stop in 22 linee | Mappa : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

La Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai «737 Max». L’Europa «pronta a seguire lo stop britannico» Gli stop in 22 linee| Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Atletica – Coppa Europa di lanci - la Nazionale azzurra seniores chiude al secondo posto la rassegna di Samorin : Gli azzurri migliorano di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria L’Italia sale anche quest’anno sul podio a squadre nella Coppa Europa di lanci. A Samorin, in Slovacchia, gli azzurri chiudono al secondo posto con il team senior maschile, per soli otto punti alle spalle della Polonia, migliorando di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria. Nel giavellotto ...

Borsa Italiana oggi - Milano chiude prima in Europa. Giù lo spread : Shanghai avanza dell'1,57%, Shenzhen dell'1,09%, sulla scia dell'aspettativa di nuovi stimoli all'economia da parte del governo cinese. Hong Kong chiude in moderato rialzo, con l'indice Hang Seng a +...

Borsa Milano chiude in testa Europa : Milano, 25 FEB - Giornata positiva per le Borse europee, che hanno chiuso in crescita spinte dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina. Dopo la conferma del rating e dell'outlook sull'Italia da parte di ...