Issopo | caratteristiche e proprietà aromatiche

ideegreen

(Di martedì 12 marzo 2019)Ha un profumo che non passa “inosservato” e un sapore piuttosto di carattere l’, un’erba aromatica di cui si utilizzano foglie e fiori e da cui si ricavano anche oli essenziali. Se non avete mai sentito il suo nome è possibile che la chiamiate con uno dei termini dialettali che, di regione in regione, si possono incontrare. Alcuni sono davvero particolari, tra i più comuni c’è quello di “erba odorosa” ma troviamo anche pericò, soleggio, ippese, erba sopu ed erva ssopu.(altro…)Idee Green.