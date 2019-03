Equinozio di primavera 2019 | data | significato e quand’è

termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2019)didiL’dinon ha unaprecisa a differenza di quanto si può credere. Infatti, può cadere tra il 19 e il 21 marzo. Nel, cadrà giorno 20 marzo alle ore 21.58 UTC (fuso orario del Tempo Universale Coordinato localizzato al Meridiano di Greenwich). In Italia saranno le 22 e 58.di: quando cade e perché? Ladell’dicambia per via della differente durata del calendario stabilito dall’uomo e la durata reale dell’anno solare. Per esempio, nel 2018 l’disi è svolto alle 17:15 italiane del 20 marzo. Nel 2044 cadrà per la prima volta il 19 marzo.Sostanzialmente, il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole dura di più – 6 ore, 9 minuti e 10 secondi – dei 365 giorni in cui è suddiviso ...

