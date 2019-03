Siccità Emilia Romagna | è allarme in tutta la regione | a rischio le colture principali

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Da un’analisi di Coldirettisull’andamento climatologico dell’inverno, in occasione della settimana del #Fridaysforfuture (mobilitazione globale nata dalla giovane Greta Thunberg), emergerebbe che a causa dell’inverno asciutto, nella. Le scarse precipitazioni hanno lasciato a secco fiumi, laghi e terreni e senza neve le montagne (-40%, rispetto alle attese). Sul Po “sembra piena estate con la portata del fiume che a Boretto (Reggio) e’ di 674 m3/s contro gli usuali 1.226. Per il Po non si vedono nemmeno possibilita’ di soccorso da parte dei grandi laghi le cui percentuali di riempimento vanno dall’11% del lago di Como al 16% dell’Iseo fino al 33% del Maggiore con il fiume Ticino che a Vigevano e’ sceso a -105 centimetri“. La siccita’ straordinaria di questo inverno ...

