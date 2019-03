Ricordate God Hand e il 3 della recensione di IGN com? Mikami pensava che potesse

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) Vidi God? Un action che venne lanciato nel 2007 su PS2 che non ottenne sempre delle valutazioni eccelse (anzi) ma che nel tempo divenne una sorta di oggetto di culto, un memoriale di ciò che era ilpianto e talentuoso team di Clover Studio?e detto il gioco venne accolto con valutazioni miste che hanno dato vita a una media su Metacritic di 73/100. Il voto più duro fu quello di IGN.che asfaltò il gioco con un 3/10. Proprio quellaè la protagonista di un retroscena molto interessante segnalato su ResetEra.Tim Rogers, all'interno di un video pubblicato da Kotaku e incentrato su Devil May Cry 5, ha rivelato dei dettagli molto interessanti non su Devil May Cry 5 ma sul proprio passato. Uno è legato a Shinji, nome storico dello sviluppo giapponese conosciuto per i ruoli chiave in progettie Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 4, ...

