(Di domenica 10 marzo 2019) Sono giovani italiani. Per ora non hanno un lavoro, ma tanti sogni nel cassetto. C’è chi vuole diventare «un’estetista, per far felici mamma e papà che hanno investito i loro soldi nella formazione». Chi, con in tasca il diploma dell’istituto alberghiero, vorrebbe «iniziare a lavorare in bar e ristoranti. Non è stato facile farsi accettare dai comp...

MagnaniBruna : Tra i rom in attesa del reddito dei 5S: “Li abbiamo votati per avere un aiuto” @LaStampa - AdrMontanaro : Tra i rom in attesa del reddito dei 5S: “Li abbiamo votati per avere un aiuto” - enrica_eri : RT @vanbure52037657: @alessandromai14 @laperlaneranera Ed i cosiddetti Fiorentini VOTEREBBERO un Napoletano complice di 1000 malefatte tra… -