Roma | interrompe la messa in diretta tv e urla ' Sono Dio' | interviene la Polizia

(Di domenica 10 marzo 2019) Un episodio davvero surreale si è verificato oggi presso la basilicana di Sant'Andrea delle Fratte, situata nel cuore della Capitale. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali, un soggetto, le cui generalità nonstate rese note, si è introdotto come un normale fedele in chiesa. Ad un tratto si è diretto proprio verso l'altare, dove il sacerdote stava celebrando ladomenicale, che doveva essere anche registrata per poi essere mandata in onda su Rete 4. L'uomo ha tolto il microfono al religioso dopo l'omelia e si è messo are, dicendo di essere "Dio sceso in terra". Tra i fedeli sivissuti anche momenti di panico, e per calmare il folle è dovuta intervenire la, che ha portato via il soggetto protagonista di questo increscioso episodio.Era una persona di mezza età Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line, Leggo, l'uomo ha ...

