M2o | arriva Albertino come direttore ma “vanno a casa oltre 40 persone” | “Con lui inizia

(Di domenica 10 marzo 2019) “Lasciare Radio Deejay dopo 35 anni non sarà per niente facile“, con queste paroleva un post pubblicato su Instagram lo scorso 1 marzo, un modo anche per ufficializzare il suo arrivoa Radio m2o. La radio, finora nelle mani di Fabrizio Tamburini, subirà una vera e propria rivoluzione con la cancellazione dei programmi più amati, si darà più spazio alla musica e meno alle parole. Mentrelavora al suo palinsesto c’è chi sarà ricollocato e chi invece ha dovuto lasciare il proprio lavoro.Chi comunica la sua uscita da m2o è Dj Dino Brown che dal 16 marzo non farà più parte dell’emittente del gruppo Gedi, la sua reazione è molto dura e dopo i saluti di rito si sfoga: “Mi permetto solo di fare un appunto: ho letto interviste, tante dichiarazioni, innumerevoli commenti, decine di illazioni su quanto sta accadendo. ...

