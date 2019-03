Di Maio | Le infrastrutture le dobbiamo fare

blogo

(Di domenica 10 marzo 2019)Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Dioggi è stato al Villaggio Rousseau, evento organizzato da Davide Casaleggio, kermesse giunta alla sua seconda edizione e che quest'anno è dedicata all'Europa.In questa occasione Diha parlato di grandi opere, ma non ha mai nominato la Tav:"Deve essere chiaro che noi lein Italia le, grandi, medie e piccole, e sia digitali che fisiche"Poi ha per l'ennesima volta assicurato che il governo durerà cinque anni:"Questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno maragionare a trent'anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo. Il dibattito pubblico su questo governo si fonda sul fatto che non bisogna dare tranquillità al Paese. Non funziona più terrorizzare sui provvedimenti. ...

