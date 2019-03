Calcio serie A, Sassuolo-Napoli 1-1

Ilpareggia in casa dele la Juventus è a +18. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia esce un 1-1 che cuce un altro pezzo di scudetto sulle maglie bianconere.Ancelotti si affida a Mertens e Insigne. Per De Zerbi, Pegolo in porta al posto di Consigli. Insigne subito pericoloso, poi Boga per il. Occasioniper Ounas e Verdi. Finale di tempo con chance neroverde di Rogerio.Berardi porta avanti ilin mischia al 52'. Reazionecon Diawara,bene Pegolo, che poi capitola su un destro di Insigne (86').(Di domenica 10 marzo 2019)

