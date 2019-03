As | “il calcio spagnolo non avrebbe dovuto farsi sfuggire Fabian Ruiz”

Wanda Nara - nuovo show a Tiki Taka : “il calcio in culo dell’Inter e le lamentele di Perisic” : Wanda Nara continua a far rumore con le sue parole, ieri sera a Tiki Taka ha sminuito il caos degli ultimi giorni come se nulla fosse accaduto Wanda Nara, come ogni domenica sera, è stata ospite ieri di Tiki Taka nel salotto tv di Pierluigi Pardo. La moglie di Mauro Icardi, che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane a seguito della rottura con l’Inter, è tornata a parlare del caso. La sua costante presenza in tv, a detta ...

Gianluca Vialli : “A me il premio “il bello del calcio”? Avranno pensato “diamolo a lui che magari l’anno prossimo sarà troppo tardi”” : “Io ora sono un uomo vulnerabile, spero migliore di prima. L’esperienza che ho vissuto mi ha insegnato molto, ne avrei fatto volentieri a meno ma mi sono impegnato mentalmente e fisicamente. Grazie all’aiuto delle persone vicine è andata bene. A proposito del cancro voglio dire che sto bene. Non è stato facile, anche se ho ancora molto da fare. Mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete ...

Fulvio Collovati - la moglie lo difende : “il calcio sia commentato dai maschi - le donne restino un passo indietro” : Dopo le polemiche nate dall’attacco rivolto a Wanda Nara dell’ex calciatore Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio“, sulla vicenda è intervenuta la moglie Caterina che, in un’intervista ai microfoni di Rai Radio2, ha detto di condividere quanto detto dal marito e ha parlato anche del loro rapporto. “Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo d’accordo, le donne devono stare ...

Bonucci ed il racconto della sua calda estate di calciomercato : “il Real Madrid mi ha cercato” : Leonardo Bonucci ha raccontato parte della sua estate travagliata nella quale è stato contattato anche dal Real Madrid Leonardo Bonucci si appresta a vivere una serata dalle grandi emozioni con la maglia della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri infatti, domani sera giocherà in quel di Madrid contro l’Atletico una gara delicatissima valida per gli ottavi di finale di Champions League, l’obiettivo mai negato della ...

Champions League - Paola Ferrari torna in tv : “il calcio è di tutti” : “Il calcio è di tutti” dichiara al sito del quotidiano Il Tempo, la giornalista sportiva Paola Ferrari, che stasera torna in TV in occasione dell’ottavo di finale di Champions League: Ajax-Real Madrid. Dalle pagine online del giornale, dichiara infatti: “…mi sono battuta molto per i diritti televisivi del calcio e ho sempre potuto contare sulla massima disponibilità da parte della mia azienda. Capisco che i tempi ...

Ghirelli - Presidente Lega Pro : “il nostro calcio mette in campo i valori e non tollera la violenza” : In riferimento agli incidenti scoppiati poco prima della gara del campionato Serie C tra Teramo e Rimini, e’ intervenuto Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro: “Il nostro calcio mette in campo i valori e non tollera la violenza. Non la accetta. Con le societa’ in sinergia abbiamo dato vita ad iniziative per riportare le famiglie sugli spalti. Ora i club del Teramo e del Rimini sono chiamati ad applicare, con il giusto ...

Calcio - Fabio Quagliarella e il ritorno in azzurro : “il lavoro ripaga sempre - sono qui per dare il mio contributo” : Il grande protagonista del raduno della Nazionale italiana di Calcio in programma tra oggi e domani a Coverciano è indubbiamente Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria sta vivendo forse la sua miglior stagione all’età di 36 anni e nella classifica dei marcatori della Serie A ha totalizzato ben 16 gol, secondo soltanto a Cristiano Ronaldo. La settimana scorsa il bomber napoletano ha eguagliato il record di Gabriel Omar ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 31 gennaio : ultima giornata in tempo reale. C’è tempo fino alle ore 20! Monchi : “il mercato della Roma è chiuso” : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

Ancelotti : “il razzismo è un problema del calcio italiano” : "Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c`è stato ben poco da ridere". Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. "S`è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non abbiamo alcuna pretesa ma c`è un regolamento ed un ...

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “il Foggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere

Scritte antisemite a Roma - Virginia Raggi sbotta sui social : “il calcio non può essere intolleranza” : Il sindaco della Capitale ha fermamente stigmatizzato i manifesti apparsi la scorsa notte a Roma “Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a Roma“. Lo scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi, in merito agli adesivi antisemiti affissi questa notte tra Prati e Balduina con su scritto “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde” su sfondo giallorosso. “Il calcio non può essere ...

Supercoppa Juve-Milan - Boccia : “il calcio non deve occuparsi di queste cose” : “Il calcio deve avere una visione laica rispetto alla politica, non deve occuparsi di queste cose”. Sono le dichiarazioni del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ai microfoni di “Un giorno da pecora”, su Radio1, l’argomento continua ad essere le polemiche politiche legate alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan che si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita e scaturite dopo le voci su un ...

Calciomercato Lazio - la bomba dalla Spagna : “il nome per l’attacco” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una buona stagione e punta alla qualificazione in Champions League, una mano importante dovrebbe arrivare dal mercato. Notizia nelle ultime ore, nel mirino è finito il brasiliano ex Bordeaux Malcom, impiegato con il contagocce dal Barcellona e che quindi potrebbe cambiare nuovamente maglia a gennaio. Sembrava ad un passo l’accordo con i cinesi dell’Evergrande ma adesso secondo ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...