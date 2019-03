Tav | Conte | Niente gare | solo atti preliminari

blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)Il Governo ha deciso di non decidere. C'era bisogno di giungere ad un punto d'incontro e alla fine si è deciso di accantonare il problema, rinviandolo di altri 6 mesi. Ad annunciare per prima il rinvio dei bandi di TELT è stata Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia in forza ai 5 Stelle: "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesise Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza nessun costo per lo Stato e senza toccare i soldi degli italiani. Questo governo prosegue forte del rispetto del suo contratto fondatore per realizzare le cose che servono all’Italia".Anche da TELT è arrivata la conferma dello stallo: "Tra Palazzo Chigi e Telt è in corso una interlocuzione, il cui obiettivo è quello di rispettare le indicazioni dei governi in vista del consiglio d'amministrazione di lunedì".Il Presidente del Consiglio, ...

