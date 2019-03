Alpinisti morti sul Nanga Parbat | Reinhold Messner | “Dissi a Nardi di non percorrere

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) “Mi dispiace molto per Ballard che era un ottimo alpinista ma adissi più volte di nonquella via. Tre anni fa quando era venuto a Castel Firmiano (Bolzano, ndr) gli avevo detto di non andare. Anche Moro gli aveva consigliato di evitare quella via“. E’ quanto dichiarato all’Agi da, l’unico alpinista che ha affrontato per necessità e in discesa, lo Sperone Mummery lungo la parete Diamir del. Era il 1970 e non era inverno, ma giugno.era con il fratello Guenther, che venne travolto ad una quota più bassa rispetto a quella dove sono stati individuati i corpi di Danielee Tom Ballard.“Noi eravamo scesi un po’ più a destra – ricorda-. Dovevano scendere da quella parte altrimenti saremotutti e due. Mio fratello è morto molto più in basso. E’ difficile poter ...

