Velista dell’Anno Fiv – Sorride il Circolo Velico Ravennate | premiato Lorenzo Pezzilli

Vela - Tita e Banti vincono il premio “Velista dell’anno” per il 2018. Premiata la loro grandissima annata : E’ andata in scena ieri la venticinquesima edizione del premio “Velista dell’anno”, assegnato annualmente dalla FIV. Il riconoscimento è andato, per il 2018, a Ruggero Tita e Caterina Banti, per merito delle loro prestazioni di assoluto livello nella classe Nacra 17. Tita e Banti, infatti, nel corso dello scorso anno si sono laureati Campioni del Mondo, d’Europa e d’Italia, conquistando inoltre tre tappe su ...