"Vediamo chi ha la testa più dura". Ora Salvini sfida Di Maio : È disposto a provocare la crisi di governo sulla Tav? "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo". Pur premettendo che "farà di tutto perché il governo non cada", Matteo Salvini lancia una sfida aperta a Luigi Di Maio dallo studio di "Diritto e Rovescio", la nuova trasmissione su Rete 4 di Paolo Del Debbio. "Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni inchioda Fabio Fazio : "Macron? Vediamo se hai il coraggio di..." : Fari puntati su Che tempo che fa, dove Fabio Fazio intervisterà come è arci-noto Emmanuel Macron. Intervista che ha scatenato parecchie polemiche, cavalcate in primis da Giorgia Meloni, che continua a martellare contro il programma. Già, perché la leader di Fratelli d'Italia si chiede se Fazio avrà

Fitch grazia l?Italia ma vede rischi - rating confermato - ma outlook negativo : «PreVediamo elezioni entro l?anno» : l?Italia resta in bilico. Fitch, la terza tra le grandi agenzie di rating, ha deciso ieri sera di confermare il giudizio sul nostro debito pubblico (BBB, il penultimo gradino prima del girone...

Juventus - Cristiano Ronaldo provocato a fine partita - lui risponde : 'Vediamo chi passa' : La Juventus, ieri sera, ha perso 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli Ottavi di finale di Champions. La prestazione dei bianconeri non è stata delle migliori e il risultato mette a rischio il passaggio del turno. Al termine della partita in casa Juve c'era del nervosismo ed è normale che sia così visto che le aspettative dei bianconeri erano altre. Sicuramente questa sconfitta non è piaciuta al Presidente Andrea Agnelli e a tutta ...

Tav - risposta delirante di Jean-Claude Juncker : "Vediamo chi la spunterà tra Italia e Francia" : "È una decisione che devono prendere le due repubbliche di Francia e Italia, vedremo alla fine chi la spunterà". Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker risponde così ai cronisti che gli chiedevano se lo stop della Tav Torino-Lione fosse una sconfitta anche per la lotta al cambia

Università - G. Grillo : riVediamo il numero chiuso a medicina : Roma,, askanews, - "rivediamo il numero chiuso che non è più adeguato ai tempi". A spiegarlo è stato il ministro della Salute, Giulia Grillo, replicando ai sindacati che hanno lanciato un allarme ...

Università - Ministro Grillo : “RiVediamo il numero chiuso - non è più adeguato ai tempi” : “I sindacati cosa vorrebbero? Che i medici continuino a lavorare affaticati nonostante l’età media sia fra le più alte in Europa? Non mi sembra corretto. Mi sembrano lacrime di coccodrillo. Non è facendoli lavorare fino a 70 anni che si risolve il problema, ma facendo entrare i giovani. Rivediamo quindi il numero chiuso che non è più adeguato ai tempi“. A dirlo il Ministro della Salute, Giulia Grillo, a Roma a margine di una ...