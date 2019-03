Roma | Ranieri è arrivato in città | adesso la firma sul contratto e nel pomeriggio il

sportfair

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il nuovo allenatore dellaquesta mattina nella Capitale, neldirigerà il primo allenamento Claudioè atterrato a, all’aeroporto di Ciampino con un volo privato da Londra insieme alla moglie, per dirigersi poi negli uffici del club giallorosso per lae l’ufficializzazione. Per l’ora di pranzo previsto l’arrivo a Trigoria dove dirigerà l’allenamento delin vista della sfida di lunedì sera con l’Empoli.Il tecnicono torna in giallorosso otto anni dopo, per provare a centrare l’obiettivo minimo di questa stagione: il quarto posto in classifica, valevole per un posto Champions. L’allenatore di San Saba firmerà undi tre mesi, puntando a restare anche nella prossima stagione. (Spr/AdnKronos)L'articoloinlasul...

