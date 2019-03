Riccardo Fogli il caso | Corona pentito | “Mi sento una merda | non andava fatto!”

Alba Parietti parla del caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona : Il gossip continua a parlare dell’ultima puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, e soprattutto del caso Corona – Fogli, per molti è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana. L’opnionista Alba Parietti attraverso il giornale “La Repubblica” dice: “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti prosegue ...

Corona si scusa con Riccardo Fogli : Difficile restare tranquilli quando di mezzo c’è Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, il personaggio televisivo che ha fatto di un certo tipo di giornalismo il proprio marchio distintivo. Il fatto si riferisce alla sua apparizione nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, nella quale Corona ha attaccato violentemente Riccardo Fogli, millantando una relazione di Karen Trentini, moglie dell’ex Pooh, con l’imprenditore Giampaolo Celli. In ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli umiliato in diretta : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : Dopo l’umiliazione in diretta durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli, “rotolano” le prime teste. E’ di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. «A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – si legge nella nota – hanno coinvolto ...

Isola dei Famosi - Corona pentito : 'Il pianto di Riccardo Fogli non mi fa dormire' : Nell'ultima puntata del reality "L'Isola dei Famosi" sono state mostrate al concorrente Riccardo Fogli alcune rivelazioni provenienti da Fabrizio Corona, nelle quali si documentavano dei presunti tradimenti della moglie del cantante. Il cantautore ne è stato così colpito da scoppiare a piangere. Oggi Fabrizio Corona ha però dichiarato di essere molto pentito di quanto accaduto. Le dichiarazioni di Corona: 'Ho fatto la cosa peggiore della mia ...

Fabrizio Corona ammette : "Il pianto di Riccardo Fogli non mi fa dormire da giorni" : Fabrizio Corona oggi pomeriggio ha convocato una conferenza stampa straordinaria a Milano affiancato da Pietro Farneti, responsabile della comunità in cui sta svolgendo un percorso terapeutico dopo le condanne riportate per spiegare cosa sta realmente accadendo dopo la puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lunedì sera in cui ha scelto di recapitare un videomessaggio a Riccardo Fogli in merito al presunto tradimento di Karin Trentini con ...

Le scuse di Corona a Riccardo Fogli diventano uno show : Il racconto in pillole dell'epopea coroniana e delle sue controversie. "Sono un artista, anche nel giornalismo. Non c'è nessuno che potrebbe fare un programma come lo faccio io". La conferenza stampa ...

Isola dei Famosi - 'l'amante' della moglie di Riccardo Fogli : 'Perché Corona lo ha fatto' - disastro per Mediaset : Adesso parla Giampaolo Celli , stilista romano e presunto amante di Karin Trentini , la moglie di Riccardo Fogli . L'uomo indicato in modo brutale da Fabrizio Corona nel corso dell'ultima controversa ...

Fabrizio Corona si scusa : 'Riccardo Fogli? Io una mer***. Ma...'. Clamorosa accusa a Mediaset : Dopo la vigliaccata all' Isola dei famosi contro Riccardo Fogli , bullizzato e apostrofato come 'cornuto', ecco le scuse di Fabrizio Corona . Incredibile ma vero, anche lui si cosparge il capo di ...

Riccardo Fogli - il presunto amante della moglie Celli accusa : 'Noi usati per gli ascolti' : ' è stata un flop, il programma non andava e l'unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio ...

Corona chiede scusa a Riccardo Fogli : «Mi sento una me**a. Fatta la cosa peggiore della mia vita» : Fabrizio Corona chiede scusa (con riserva) a Riccardo Fogli. Durante la conferenza stampa straordinaria indetta dall'ex fotografo dei vip dopo l'umiliazione inferta al cantante...

