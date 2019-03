NVIDIA | uno studio misura la relazione tra GPU e il rapporto uccisioni morti nei giochi

eurogamer

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oggipubblica informazioni sulle prestazioni dei gamer neiBattle Royale e su come la tecnologia può aiutare i giocatori a ottenere prestazioni migliori."Incollaboriamo da anni con i professionisti di esport per sviluppare l'hardware più competitivo. Le nostre schede grafiche sono ottimizzate per un gameplay con frame rate elevato, che aiuta a migliorare la latenza e il tempo di reazione complessivo"."Mentre è ben chiaro quanto le GPU e frame rate più elevati possano migliorare il tempo di reazione dei giocatori, eravamo interessati a scoprire come questo potesse tradursi in una maggiore competitività neibattle royale per il giocatore medio. Abbiamo esaminato la media didel giocatore medio nei miglioribattle royale relativi alla loro GPU e stiamo condividendo i nostri risultati con la community".Leggi altro...

