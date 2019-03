Gaia De Laurentiis a Vieni da me ' Con mio marito Ignazio è stato un colpo di fulmine'

ilsussidiario

(Di venerdì 8 marzo 2019)Deda me: la conduttrice sfoglia l'album di famiglia raccontando i retroscena della sua vita privata e professionale.

oryblu : RT @OxfamItalia: 'L'acqua non è scontata. L'acqua è la vita.' Gaia De Laurentiis ricorda il numero per donare acqua sicura a @vienidameRai… - vienidameRai : RT @OxfamItalia: 'L'acqua non è scontata. L'acqua è la vita.' Gaia De Laurentiis ricorda il numero per donare acqua sicura a @vienidameRai… - OxfamItalia : 'L'acqua non è scontata. L'acqua è la vita.' Gaia De Laurentiis ricorda il numero per donare acqua sicura a… -