F1 | novità in arrivo un punto per il giro più veloce

Pioggia di novità per gli smartphone Xiaomi - le funzioni per MIUI 10 e 11 in arrivo : Mai annoiati con uno smartphone Xiaomi, questo è certo. L'esperienza software garantita con l'interfaccia personalizzata MIUI 10 sarà presto arricchita di nuove funzionalità e anche la prossima versione del firmware MIUI 11 lascia ben sperare. Non si tratta di supposizione ma di una riflessione scaturita dalle ultime dichiarazioni del produttore. Direttamente sul forum di supporto Xiaomi appunto, si fa riferimento alle nuove funzionalità che ...

Apex Legends a 50 milioni di giocatori - molte altre novità sono in arrivo : Oggi veniamo a scoprire che l'opera di Respawn Entertainment è stata capace di ottenere ben 50 milioni di giocatori in tutto il mondo . Il CEO Vince Zampella ha approfittato dell'occasione per ...

Google - da Apple Music a Nintendo Switch : le tante novità in arrivo : Apple Music è in arrivo su Google Home , secondo l'app iOS di Google per la gestione dei suoi altoparlanti intelligenti. Un lettore su MacRumors ha notato che l'app Google Home ora elenca Apple Music ...

Tante le novità del gruppo Discovery Italia in arrivo su tivùsat : Tante le novità del gruppo Discovery Italia in arrivo su tivùsat, la TV via satellite che permette di vedere tutti i canali gratuiti di sempre e più di 40 canali nazionali ed internazionali in HD e in 4K, senza alcun abbonamento mensile. Dal 1 marzo, infatti, saranno disponibili agli utenti della piattaforma anche le versioni in Alta Definizione di DMAX e Real Time ai canali 28 e 31 di tivùsat che andranno a ...

I draghi ruggiscono in Fortnite Stagione 8 : un’immagine svela le novità in arrivo : Il Battle Royale per eccellenza è pronto ad evolversi. Il prossimo 28 febbraio partirà infatti Fortnite Stagione 8, ovvero la nuova tornata di novità per lo sparatutto "costruttivo" di Epic Games. Nonostante l'arrivo sul mercato del rivale Apex Legends - da scaricare come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One -, un po' tutta la community videoludica guarda alla prossima season del gioco come ad un evento particolarmente atteso. E per cui, come vi ...

Ecco le novità in arrivo per Google Drive - Google Voice e Test My Site : Google sta continuando ad aggiornare le proprie app e ora è il momento di Google Drive, Google Voice e Test My Site. L'articolo Ecco le novità in arrivo per Google Drive, Google Voice e Test My Site proviene da TuttoAndroid.

Netflix - tutte le novità in arrivo a marzo 2019 : After Life - prima stagione dall'8 marzo su NetflixFormula 1: Drive to Survive - prima stagione dall'8 marzo su NetflixLove, Sex and Robots - prima stagione dal 15 marzo su NetflixSanta Clarita Diet - terza stagione dal 29 marzo su NetflixOsmosis - prima stagione dal 29 marzo su NetflixIl ragazzo che catturò il vento - film disponibile dal 1° marzo su NetflixWalk. Ride. Rodeo - film disponibile dall'8 marzo su NetflixTriple Frontier - film ...

Assassin’s Creed Odyssey : Le novità in arrivo con l’aggiornamento 1.1.4 : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo entro la fine del mese dell’aggiornamento 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, il quale porterà con se delle interessanti novità, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Modalità Nuovo Gioco + in arrivo A partire dalla fine del mese sarà disponibile la patch 1.1.4 per Assassin’s Creed Odyssey, la quale aggiungerà quanto ...

Numeri impressionati per Apex Legends - tutte le novità in arrivo nel Battle Royale : Nel momento in cui vi scrivo, è passata appena una settimana dall'annuncio di Apex Legends. E dal suo immediato debutto sul mercato. Sono stati sette giorni incredibili per il Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts, capace di catturare le attenzioni e la curiosità tanto dei giocatori quanto degli addetti ai lavori. Stando a quanto dichiarato dagli stessi autori della saga di Titanfall, il rivale di Fortnite ha infatti ...

Epic Games svela alcune novità in arrivo con l'update 7.40 di Fortnite : Come segnala VG247.com, Epic ha offerto ai giocatori una sbirciata ai prossimi aggiustamenti previsti per Fortnite con l'aggiornamento 7.40.L'imminente update aggiungerà un pulsante interattivo alle ziplines, oltre a dare l'immunità da caduta.I lanciarazzi avranno il loro tempo di ricarica aumentato da 2,52 a 3,24 secondi e non si troveranno più nei forzieri.Read more…

OneDrive : ecco le novità in arrivo a febbraio per il WEB e l’app mobile : Microsoft, attraverso un comunicato del blog ufficiale di Office, ha voluto informare i suoi utenti delle novità in arrivo durante questo mese per la versione WEB di OneDrive e la relativa applicazione mobile di Android e iOS. Hover Card diventa più intelligente ed è ora disponibile per tutti i tipi di file! La File Card è perfetta per dare una rapida occhiata ai file più importanti, e adesso sta diventando ancora più completa. E’ in ...

Fortnite : Le novità in arrivo per Salva il Mondo : No, Epic Games non si è dimenticata della modalità Salva il Mondo di Fortnite, per questo motivo ha annunciato le novità in arrivo per coloro che preferiscono il PvE al PvP Battle Royale, scopriamole insieme. Le novità in arrivo per Salva il Mondo di Fornite A seguire vi riportiamo tutte le novità che verranno apportate nel corso delle prossime settimane: 12 Febbraio Miglioramenti al sistema AFK Idle, il ...

novità in arrivo anche per Wind - che potrebbe salutare le SIM da 1 euro : anche Wind, come Tre, dovrebbe lanciare il nuovo canvass con le offerte a partire dall'11 febbraio, con l'assenza delle SIM da 1 euro. L'articolo Novità in arrivo anche per Wind, che potrebbe salutare le SIM da 1 euro proviene da TuttoAndroid.

Facebook - tutte le novità in arrivo per gruppi e community : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Durante il summit delle community tenutosi a Menlo Park, Facebook ha annunciato aggiornamenti per aiutare gli utenti a continuare a fare gruppo sul social network. Sono state introdotte nuove funzionalità e ampliate le implementazioni di alcuni strumenti con lo scopo di aiutare gli amministratori dei gruppi o delle pagine a essere più coinvolgenti con i propri utenti iscritti. In ...