Bce | l' impatto del TLTRO su spread e Btp

wallstreetitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) La politica accomodante di Draghi prolunga il sereno per l'universo dei mutuatari a tasso variabile, sia per quelli che hanno già stipulato un mutuo sia per coloro che invece stanno pensando di ...

apatarga : RT @MutuiOnline: Bce: l’impatto delle scelte di Draghi sui #mutui. Non perdete l'intervento di Roberto Anedda, Direttore Marketing di #Mutu… - MutuiOnline : Bce: l’impatto delle scelte di Draghi sui #mutui. Non perdete l'intervento di Roberto Anedda, Direttore Marketing d… - CarmelinaCarmi : RT @moneypuntoit: #BCE, tassi fermi: l'impatto sui mutui: Quali conseguenze avrà sui mutui la scelta di tenere fermi i tassi #BCE almeno fi… -