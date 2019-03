Mercato auto | anche a febbraio calo delle immatricolazioni | colpa dell’ecotassa?

Auto : Opel continua a crescere - l’Italia è il terzo Mercato per il marchio : Opel ha appena annunciato risultati finanziari record per il 2018 insieme all’affermazione dell’Italia come terzo mercato per il marchio del fulmine, dopo quelli di casa Germania e Regno Unito. Risultati lusinghieri ulteriormente rafforzati dal percorso di crescita di volumi e di quota di mercato già avviata negli ultimi quattro mesi dell’anno scorso nel nostro paese e che continuano nei primi mesi del 2019. Nello scorso mese di ...

Mercato auto giù. "No all'ecotassa" : Sia il viceministro all'Economia Dario Galli che il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava parlano infatti di 'misura punitiva e non efficace' e quindi 'da rivedere'. 'Ha prodotto incertezza' ...

Mercato auto ancora in calo : -2 - 4% le vendite a febbraio. Governo studia rottamazione : TORINO - Il Mercato italiano dell'auto chiude ancora con un segno negativo: dopo la flessione del 7,6% registrata a gennaio, le immatricolazioni sono state 177.825, il 2,42% in meno dello stesso mese ...

Auto : Mercato ancora in rosso - immatricolazioni febbraio -2 - 42% : Roma, 1 mar., askanews, - mercato dell'Auto ancora in perdita. A febbraio, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 177.825 macchine, sono diminuite del 2,42% ...

Mercato dell'auto soffre : Continua il calo a febbraio del Mercato dell'auto anche se a un passo più contenuto rispetto al precedente mese di gennaio. La Motorizzazione ha immatricolato, nello scorso mese, 177.825 autovetture, ...

Auto : un Mercato in frenata non solo in Italia. Pesa l'effetto diesel : ROMA - l'Italia è in recessione e il settore dell'Auto, da sempre indicatore infallibile dello stato di salute del Paese, ne risente in misura Pesante. Lo certifica l'Istat con i dati sul fatturato e ...

Cina - nuovo tonfo del Mercato auto a gennaio : Crollano le vendite di auto in Cina a gennaio, confermando un'economia in fase di rallentamento. L'Associazione dei produttori di auto cinese ha annunciato un calo del 15,8% a 2,37 milioni di

Mercato auto - nel 2019 le vendite europee partono male : a gennaio -4 - 6% : TORINO - Il 2019 inizia male per il Mercato dell' auto europeo. A gennaio nell'Europa dei 28 più Paesi Efta, Svizzera, Islanda e Norvegia, sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'...

Imprese : anche Hyundai avvia la produzione locale nell'affollato Mercato dell'auto birmano : Aziende come Hyundai e la giapponese Suzuki Motor contano però sulla rapida espansione dell'economia birmana per trainare le vendite in quel paese negli anni a venire. , segue, , Inn,

Mercato auto Germania - locomotiva tedesca rallenta : nel 2018 solo +1 - 5%. Minimo ultimi 5 anni : BERLINO - Dopo gli anni di boom, la locomotiva tedesca rallenta - nel 2017 e nel 2016 il Pil era al 2,2% - anche se il dato odierno conferma una crescita positiva per la nona volta di seguito dal 2010.

Le Auto Volanti saranno realtà entro 20 anni : “tecnologie pronte - sarà un nuovo Mercato da 1.500 miliardi di dollari” : L’accelerazione di investimenti nella costruzione di Auto Volanti e la tecnologia per sostenerla potrebbero creare un nuovo mercato da 1.500 miliardi di dollari entro il 2040. Lo dice uno studio del Morgan Stanley Research rivolto agli investitori, secondo il quale le macchine del futuro diventeranno realtà nei prossimi vent’anni. “L’unione tra alta tecnologia e macchine in grado di volare può aprire nuovi scenari nel ...

Crisci - Unrae - : stime Mercato auto 2019 in calo del 3-4% : Milano, 5 feb., askanews, - Al -7,5% registrato dal mercato dell'auto in Italia a gennaio 'bisogna dare il giusto peso perché spesso a gennaio c'è qualche travaso o anticipazione di immatricolazione ...

Mercato auto - vendite in salita in Italia : -7 - 5% a gennaio. Quelle a benzina superano le diesel : prima volta dal 2003 : TORINO - Parte con il segno meno il Mercato dell' auto del 2019. in Italia, nel mese di gennaio 2019 sono state immatricolate 164.864 vetture, in calo del 7,55% rispetto a gennaio 2018, quando erano ...