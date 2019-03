Idris Elba sostituirà Will Smith in Suicide Squad 2

universalmovies

(Di giovedì 7 marzo 2019)non è nuovo al mondo dei cinecomics, in passato ha infatti partecipato al film The Losers , per poi divenire Heimdall nel Marvel Cinematic Universe della Disney . Prossimamente sarà ...

mekarnyamelati : Haaa? Idris Elba gantiin Will di suicide squad?? - blogstreetnews : [Fonte: movieplayer_it tv] Suicide Squad 2: Idris Elba sostituirà Will Smith nel ruolo di Deadshot! - radioalcamo : Suicide Squad 2: Idris Elba sarà Deadshot al posto di Will Smith -