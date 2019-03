Galaxy S10 va forte in Cina | preordini migliori del previsto

4 motivi per preferire il Samsung Galaxy S10e ai due fratelli maggiori : All'indomani del lancio del Samsung Galaxy S10e abbiamo subito sottolineato, sulle nostre pagine, come il più "piccolo" dell'ultima generazione degli smartphone del produttore sudcoreano non dovesse essere per nulla sottovalutato, anzi preso in considerazione proprio come i più costosi colleghi. Quest'oggi, grazie pure ad un approfondimento riportato dagli esperti BGR, possiamo fornire almeno 4 motivi per preferire proprio il modello in ...

Samsung Galaxy S10 verso un boom di vendite? La stima è in crescita - previste 45 milioni di unità : La Samsung si prepara a dare un notevole distacco dalla concorrenza, almeno secondo l’autorevole analista Ming-Chi Kuo già noto per aver previsto in maniera sorprendentemente precisa diverse stime di vendita del mercato mobile, in particolar modo quelle di Apple. La sua stima in positivo per il prodotto di punta di Samsung, il nuovissimo Galaxy S10, parla chiaro: +30%, per un numero di dispositivi che passa da 30-35 milioni a 40-45 ...

Con la ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10 potete ricaricare smartphone e smartwatch contemporaneamente : La ricarica wireless inversa di Samsung Galaxy S10 potrebbe rendere le operazioni di ricarica dei dispositivi wireless molto più semplice e rapida.

I firmware di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono già disponibili al download : Mancano ancora alcune ore al debutto ufficiale di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ma è già possibile scaricare i firmware di lancio: si parte da quelli sud-coreani, rispettivamente G973NKSU1ASBA, G975NKSU1ASBA e G970NKSU1ASBA.

Già tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e ad un giorno dall’uscita : Emergono già alcuni dettagli interessanti per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, in riferimento ad un aggiornamento che sta vedendo la luce proprio in queste ore, ad un giorno esatto dall'uscita ufficiale e definitiva dello smartphone sul mercato italiano. Un segnale importante quello che il produttore asiatico vuole dare a tutti in questo particolare momento storico, quasi a voler evidenziare la volontà di distribuire i ...

Dal 7 marzo il volantino MediaWorld XDays con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : Oggi 7 marzo parte il volantino MediaWorld XDays, la promozione più amata online che arriva finalmente anche in negozio, e che prevede finanziamenti a tasso zero su tutti gli acquisti a partire da 299 euro, in 10, 20 o 25 comode rate mensili. La novità assoluta è rappresentata dal Samsung Galaxy S10 Plus, disponibile dall'8 marzo: le rate sono 20, da 51.45 euro ciascuna, per un totale di 1029 euro (importo totale del credito e dovuto). Il top ...

I tre Samsung Galaxy S10 non hanno più segreti dopo il terardown completo di iFixit : dopo aver affrontato JerryRigEverything, Samsung Galaxy S10 si sottopone a un teardown completo a opera di iFixit, insieme ai due fratelli.

Su Samsung Galaxy S10 la feature AR Emojis può riflettere i movimenti del corpo in tempo reale : Tra le novità introdotte dagli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 ne troviamo anche una che riguarda la feature AR Emojis

Pixel difettosi su tantissimi Samsung Galaxy S10? Ma no - è solo il sensore di prossimità (video) : Un comportamento inconsueto, quello dei primi Samsung Galaxy S10 consegnati, che ha fatto pensare ad un difetto di produzione, quando invece non lo è

I Samsung Galaxy S10 potrebbero scendere molto rapidamente di prezzo : I prezzi di Samsung Galaxy S10e e soprattutto di Galaxy S10 e S10+ vi spaventano? Entro qualche mese gli smartphone potrebbero essere acquistabili a cifre decisamente più abbordabili: ecco l'indagine di BankMyCell sul deprezzamento.

Tutti i segreti sul Samsung Galaxy S10 : link al download per il manuale ufficiale : Giornata ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo a proposito del Samsung Galaxy S10. Più in generale, a proposito della famiglia di device di recente presentata e ormai ad un passo dall'esordio sul mercato con l'avvio delle vendite in Italia, poche ore fa abbiamo analizzato più da vicino le proposte di Wind Tre in merito al nuovo Galaxy S10e (qui trovate maggiori dettagli, nel caso in cui abbiate voglia di approfondire le varie ...

I manuali utente di Samsung Galaxy S10 - S10+ ed S10e sono disponibili sul sito : A poche ore dal debutto sul mercato, previsto per l'8 marzo, Samsung ha pubblicato sul suo sito ufficiale i manuali utente dei nuovi top di gamma Galaxy S10, S10+ e S10e.

A rate il Samsung Galaxy S10e con Wind e 3 : prezzo totale e risparmio : Capiamo bene quelli che hanno deciso di acquistare il Samsumg Galaxy S10e, la versione economica del top di gamma asiatico che poco hanno da invidiare ai fratelli maggiori (ve ne abbiamo parlato qui nel dettaglio). Una buona cosa sarebbe riuscire ad ammortizzare ulteriormente le spese, magari acquistando lo smartphone a rate tramite un operatore telefonico: a tal proposito, vogliamo oggi parlarvi delle offerte Wind e 3 Italia. Partiamo ...

Insieme ai Samsung Galaxy S10 - SK Telecom inaugura in Corea del Sud la rete LTE da 1 - 2 Gbps : Sedici volte più rapido del "primo" LTE nato nel 2011: è capace di raggiungere 1,2 gigabit per secondo la rete inaugurata dall'operatore SK Telecom