Fermato dai Carabinieri a bordo di un' auto oggetto di rapina In manette 34enne di

Un corriere della droga messinese - è stato Fermato nel fine settimana dai finanzieri : Con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato contestatogli, successivamente gli appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti lo hanno ...

Ozzy Osbourne Fermato dai medici : il tour europeo è posticipato : Ozzy Osbourne: il tour europeo è posticipato. Il concerto italiano del 1 marzo a Bologna sarà riprogrammato. Ozzy Osbourne è stato costretto a posticipare l’intera leg europea e inglese del suo “NO MORE tourS 2” su ordine dei medici Dopo esser stato costretto a posticipare le prime 4 date a causa di una grave influenza, a Osbourne è stata diagnosticata una grave infezione del tratto respiratorio superiore. Su consiglio ...

Litiga con la fidanzata - la picchia e le ruba il cellulare. Pregiudicato di Imperia Fermato dai Carabinieri ad Albenga : Un Pregiudicato originario di Imperia e residente ad Andora è stato fermato e denunciato questa mattina ad Albenga al culmine di una violenta lite con la fidanzata. Nei pressi di un distributore di ...

Basket – Mike James Fermato dai carabinieri con le pistole in mano - un video smentisce tutto : ma il giocatore si difende! : Un video smentirebbe le dichiarazioni di Mike James in merito al controllo dei carabinieri, con tanto di pistole in mano, ai suoi danni: il giocatore dell’Olimpia Milano però si difende sui social Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore intorno a Mike James. Il playmaker che sta facendo le fortune dell’Olimpia Milano, ha apparentemente vissuto diversi minuti davvero particolari, raccontati direttamente sui social. James, ...

Basket - sfogo di Mike James via Twitter : “Sono stato Fermato dai Carabinieri perché nero” : Una brutta storia quella che ha per protagonista il fuoriclasse dell’Olimpia Milano di Basket Mike James. Il cestista statunitense, infatti, stando a quanto riportato dai suoi profili social sarebbe stato vittima di un’aggressione da chi non ti aspetteresti mai. Alcuni Carabinieri avrebbero infatti fermato James ed alcuni suoi amici con cui era, nei pressi della sua residenza, puntandogli contro le pistole e chiendendo loro i ...