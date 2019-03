Fake news o make news?

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il problema legato al diffondersi in rete delleè di estrema attualità, ora più che mai, se considerato anche alla stregua di un'altra tematica, riguardante la possibile approvazione della cosiddetta Direttiva Copyright.La questione ha acceso il dibattito perché, a seconda da che lato la si guardi, si plaude allo sforzo normativo o lo si etichetta come intento repressivo di un mezzo che non può essere imbavagliato.Come sappiamo, internet è ormai divenuto talmente potente e importante che, come rovescio della medaglia, è in grado di inglobare e fagocitare qualsiasi cosa.Si è pertanto resa necessaria una regolamentazione del settore per tutelare i contenuti culturali e le opere di ingegno da quel far west che è diventato il web, dove ognuno può mettere in rete ciò che vuole, spesso senza ...

marattin : Una delle tante fake news è che non funzionava perché non ha ridotto i 5 mln di poveri. Ma il Rei è partito nel 201… - sole24ore : Il lato oscuro di Internet: così funziona la fabbrica delle fake news - MediasetTgcom24 : Circola in rete la notizia che Tgcom24 trasmetterà la conferenza stampa in streaming di Fabrizio Corona: è una fake… -