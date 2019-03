Napoli | ragazza violentata in stazione | tre fermati

Napoli - muore una ragazza a soli 24 anni : se la porta via un infarto : È venuta a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari, provocando un grandissimo dolore per le strade della città di Napoli, in particolare del piccolo e noto quartiere di Pianura. La vittima è la giovane Vincenza Ferrara, una ragazza di appena ventiquattro anni, scomparsa prematuramente a causa di un infarto che non le ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia infatti, la ...