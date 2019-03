Il Segreto | puntate marzo | Gonzalo spara a Francisca | Isaac e l' ex ancella a nozze

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 11-17 marzo 2019 : Drammi e Verità Scioccanti! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019: Raimundo e Francisca stanno per essere torturati ma… vengono tratti in salvo! Anticipazioni Il Segreto: dopo la rivelazione shock di Prudencio, Mauricio organizza il piano per la liberazione di Francisca e Raimundo! I fratelli Ortega si incontrano… Antolina si salva e riceve una seconda proposta di matrimonio da parte di Isaac che rinuncia per sempre ad ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Carmelo assume una nuova maestra al fine di aiutare Adela a riprendersi dallo sparo subito; la donna si oppone con forza all’assunzione dell’insegnante. Tiburcio non sopporta la lontananza da Dolores e così Gracia, con l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, tenta invano di consolare il “suocero”. Isaac annulla il matrimonio con ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo amore per Elsa : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: cosa nasconde Alvaro? Il triangolo amoroso composto da Antolina, Isaac e Elsa sta appassionando i telespettatori de Il Segreto da diverso tempo ormai. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che ci saranno clamorosi sviluppi. Presto arriverà un nuovo personaggio a sconvolgere gli equilibri di Puente Viejo: si tratta del dottor Alvaro Fernandez interpretato dall’attore italiano ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 4-10 marzo 2019 : Antolina Si Suicida! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 4 marzo a domenica 10 marzo 2019: Telefonata inquietante per Severo! Antolina si toglie la vita! Anticipazioni Il Segreto: Saul si rivela a Fernando e lo mette alle strette: vuole sapere la verità sulle sparizioni di Francisca e Raimundo! Isaac comunica ad Antolina le sue intenzioni: non vuole sposarla. E lei decide di togliersi la vita! Grandi colpi di scena ci aspettano nei prossimi episodi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019: Ottenute le informazioni necessarie da Mauricio, Saul si mette sulle tracce di Raimundo e Francisca. Nel frattempo, proprio Raimundo scopre che è stato Fulgencio a rapire lui e la moglie. Lo psichiatra non esita a comunicare all’Ulloa Senior che presto si vendicherà di loro. Fernando, intanto, non riesce più a bloccare le sue crisi. Carmelo nota alcuni ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un grande sacrificio : Il Segreto, Anticipazioni straniere: il ricatto di Francisca Il Segreto, la soap spagnola che va in onda su Canale5 da diversi anni ormai, non smette di stupire i telespettatori: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Donna Francisca dividerà per sempre Fe e Mauricio. Fe farà finta di morire per sfuggire all’ira di Faustino. In seguito sarà costretta a scappare da Puente ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate all'1 marzo : Adela in pericolo di vita : I misteri de "Il Segreto", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30 e la domenica alle 16:25, diventano sempre più fitti con il proseguire della stagione. Questa settimana, secondo le Anticipazioni de "Il Vicolo delle News", Elsa Laguna riesce finalmente a smascherare Antolina, che avrà una dura reazione nei suoi confronti proprio di fronte a Consuelo e Marcela, che saranno sbalordite dal suo comportamento, rendendosi conto del modo ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 : Scoperte Shock per Elsa! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019: Jesus e Antolina i mandanti dell’attentato ai danni di Elsa ed Isaac? Anticipazioni Il Segreto: Fulgencio tortura Francisca e Raimundo. Elsa fa una terribile scoperta su Antolina e Jesus. Don Amancio chiede a sua figlia di lasciare la città, mentre Julieta, Mauricio e Saul indagano sulla sparizione dei proprietari della Casona! Cosa accadrà nei prossimi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Elsa riesce a far sì che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e Consuelo; le due donne restano sconvolte dall’atteggiamento della biondina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando Mesia abbia scoperto tutti i suoi imbrogli. La guardia civile ritrova il corpo di Basilio; Meliton chiede spiegazioni a Severo e Carmelo. Fulgencio ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un annuncio importante : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: un nuovo amore per Maria? Il successo de Il Segreto, la soap spagnola sbarcata in Italia da diversi anni ormai, non conosce battute d’arresto. La trama è sempre più avvincente e i vari personaggi molto credibili. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Maria avrà un nuovo corteggiatore dopo la fine del suo matrimonio con Gonzalo. Come già annunciato, presto Maria e Gonzalo ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate 18-24 febbraio : l’imboscata : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Saul è vivo I colpi di scena si susseguono a Il Segreto. La soap spagnola continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Saul è vivo! Il giovane, che tutti credevano morto, ricompare a Puente Viejo proprio mentre Julieta sta per sparare a Prudencio. La ragazza, istigata anche da Fernando, ritenendo il marito responsabile ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 18-24 febbraio 2019 : Fulgencio è Complice di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019: il ritorno di Saul Ortega! Fulgencio e Fernando alleati contro Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo e Francisca sono finiti nel manicomio gestito dal terribile Fulgencio Montenegro! Saul impedisce a Julieta di sparare a Prudencio! Basilio pronto ad uccidere Adela! Dolores lascia Puente Viejo! Scoperte agghiaccianti, ritorni dall’oltretomba, intrighi ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019: Antolina si vanta con Elsa del suo prossimo matrimonio con Isaac e le chiede di andare via da Puente Viejo. Meliton comunica ad Adela e Carmelo che Basilio è evaso. Prudencio, credendo di incontrare Julieta, va nel luogo indicatogli da Fernando; Julieta, nascosta, prende la mira per sparargli, ma viene bloccata dal redivivo Saul. Elsa sviene mentre è al ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un tragico addio : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il Segreto di Fe Le puntate de Il Segreto attualmente in onda in Italia stanno appassionando il pubblico di Canale5. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano nuovi clamorosi colpi di scena: Fe muore? A Puente Viejo arriverà un certo Faustino che cercherà di mettersi in contatto con Fe. La donna ha un debito con l’uomo, deve restituirgli una grossa somma di denaro. Lo strano ...