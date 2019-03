Auto ruote all' aria sulla sopraelevata di Trieste

San Valentino a quattro ruote : i marchi Auto a cui gli italiani sono più fedeli : A San Valentino DriveK testa la fedeltà degli italiani alle prese con la scelta dell’ auto nuova. Fiat e Renault sono i marchi auto a cui gli italiani sono più fedeli . Panda, Ypsilon e Clio i modelli che si tradiscono di meno, ma quasi nessuno si nega un preventivo con un’alternativa San Valentino è il momento in cui dichiarare amore e, se possibile, fedeltà eterna. Ma se l’oggetto del desiderio non fosse il proprio partner ma l’ auto mobile? ...

Quattroruote Day - Giovani e Auto : bene le elettriche (ma solo con lincentivo) - male gli Adas : Che cosa pensano i Giovani dell auto mobile, delle elettriche o dei sistemi di assistenza alla guida? Se ne è parlato tanto, spesso banalizzando il tema e tirando in mezzo il solito smartphone cannibale, pronto a fagocitare tutti gli altri interessi. Si è fatto intuire che l auto mobile, soprattutto quella privata, non rientra più nei desideri di ventenni e trentenni, e che siamo di fronte alla fine di uno status symbol. La realtà, però, è un po più ...

Caldo estremo in Australia : si sciolgono anche le ruote delle Auto ! : Mentre fra Canada e Stati Uniti si sta vivendo una grande ondata di gelo, nell'altro emisfero, in Australia , si fanno i conti con una delle ondate di Caldo più severe degli ultimi anni. Il Caldo ...

Mercato usato - in frenata a dicembre 2 e 4 ruote. 2018 positivo per le Auto - +4 - 7% - negativo per le moto - -2 - 1% - : ROMA - Chiusura d'anno in frenata per il Mercato dell'usato. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture , trasferimenti temporanei a nome del concessionario in...